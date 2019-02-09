Лебрюн: «Бостон» и «Нэшвилл» были в шоке, когда узнали стоимость Панарина

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с возможным обменом нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.

«Нэшвилл» и «Бостон» интересовались Панариным, но они были в шоке, когда узнали, сколько будет стоить подписание россиянина сейчас. Впереди ещё 2,5 недели. Думаю, что цена должна понизиться. Это особенно ожидается с учётом того, что на рынок выйдут Стоун и Дюшейн. Командам следует быть более терпеливыми», — сказал Лебрюн в эфире TSN.

Действующий контракт Панарина с «Коламбусом» рассчитан до 1 июля 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний россиянин провёл 51 матч в регулярном чемпионате. На его счету 20 результативных бросков и 40 голевых передач при показателе полезности «+11» и 12 минутах штрафного времени.