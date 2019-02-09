Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Гол Свечникова и шат-аут Мразека помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

Гол Свечникова и шат-аут Мразека помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

В единственном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0.

Счёт на 47-й минуте открыл американский нападающий «ураганов» Уоррен Фёгеле. В конце третьего периода отличился второй номер драфта-2018 Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. Россиянин забросил 14-ю шайбу в сезоне. Также пустые ворота поразил Брок Макгинн.

Видео гола Свечникова можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Также на счету Андрея показатель полезности «+1», 3 броска в створ и силовой приём за 13.57 на льду (1.52 – в большинстве). Петр Мразек оформил шат-аут, отразив 27 бросков. Он стал первой звездой встречи.

У Павла Бучневича «-1» и 5 бросков за 16.21. На счету Владислава Наместникова 3 броска, 3 силовых приёма и блок-шот за 13.02 (2.07 – в меньшинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0 : 3
0:0, 0:0, 0:3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Фёгеле (Мяэналанен, Маккегг) – 46:43 (5x5), 0:2 – Свечников (Макгинн, Песке) – 58:45 (en), 0:3 – Макгинн (Песке) – 59:31 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент