Макфи: Зыкову нужно прибавить и поверить в себя, из него выйдет хороший игрок

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился мнением об игре нападающего Валентина Зыкова, забранного с драфта отказов «Эдмонтон Ойлерз».



«Мы видели, как Зыков играл в АХЛ в прошлом году. Нам кажется, он перспективный форвард и умеет забивать. И мы посчитали, что надо попробовать поработать с ним. Мы работаем уже около месяца. Теперь он уже знает, как мы играем. Он должен прибавить, и тогда из него получится хороший игрок. Мы знаем, что он может забивать. Ему надо научиться верить в себя. Мы работаем над этим. Если у нас получится объяснить ему, что он способен на большее, он будет играть очень результативно», — приводит слова Макфи официальный сайт Национальной хоккейной лиги.