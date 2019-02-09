Хольм: в КХЛ весёлый хоккей, но я мечтаю вновь попробовать силы в НХЛ

Защитник нижегородского «Торпедо» Филип Хольм рассказал о желании ещё раз попробовать силы в Национальной хоккейной лиге.



«Мне грустно от того, что в НХЛ у меня практически не было шансов показать себя. Я только играл в АХЛ. Можно было остаться и подождать возможности, но я мало в это верил. Тогда было принято решение отправиться в КХЛ, чтобы получить игровую практику. Теперь я получаю опыт и чувствую, как мой уровень игры растёт. Причём многим вещам я научился и вне льда. В КХЛ совсем другой, но довольно весёлый хоккей.



Конечно, я мечтаю вновь оказаться в НХЛ. Права на меня у „Вегаса“ истекают летом, возможно, попробую силы в другом клубе. Но могу и остаться в КХЛ», — цитирует Хольма Hockey Sverige.