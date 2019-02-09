Экс-защитник сборной Беларуси Усенко решил возобновить карьеру

Экс-защитник сборной Беларуси Иван Усенко решил возобновить игровую карьеру, информирует официальный сайт ФХРБ. Белорусский игрок обороны будет выступать за оршанский «Локомотив» в Экстралиге-Б.



Ветеран имеет опыт выступлений на чемпионатах мира за сборную Беларуси, а также в КХЛ в составе минского «Динамо». Иван провел 84 четыре встречи на международной арене за национальную команду и 42 — за «зубров». В белорусской Экстралиге выступал за такие клубы, как «Витебск», «Гомель», «Юность», «Неман», «Шахтер» и молодечненское «Динамо». В минувшем сезоне в составе «горняков» сыграл 44 матча, в которых набрал 10 (1+9) бомбардирских баллов.



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