Рутерфорд — о селекции: понимание придёт после возвращения Малкина и Шульца

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал о планах на дедлайн и селекционной работе.



«Надеюсь, нам больше не придется ничего предпринимать, но лучшее понимание появится после возвращения в состав Малкина и Шульца. Пока наша команда играет правильно и на высоком уровне, я не чувствую давления в необходимости что-то делать. Я не говорю, что не буду ничего делать. Но чувствую, что, пока команда здорова и играет так, как может, мы способны претендовать на Кубок Стэнли.



Возвращение Шульца будет особенным. Он пропустил много матчей. Учитывая количество пропущенного времени, ему понадобится время, чтобы набрать форму и почувствовать ритм игры», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Малкин приступил к тренировкам с «Питтсбургом» в бесконтактном джерси