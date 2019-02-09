Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эспаньол» — «Райо Вальекано». 09 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Сборная России проиграла Швеции на третьем этапе Евротура

Сборная России проиграла Швеции на третьем этапе Евротура
Хоккей / Евротур

Сборная России проиграла Швеции в матче второго тура Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Первый период матча выдался безголевым. Первая шайба влетела в ворота Игоря Бобкова на 23-й минуте матча. Том Нильссон бросил от синей линии, Бобкову закрыли обзор, шайба после небольшого рикошета от Микаэля Линдквиста залетела в сетку ворот. Спустя девять минут Эмиль Ларссон удвоил перевес шведской сборной. Подопечным Ильи Воробьёва удалось отыграться в третьем периоде. Через 24 секунды после начала заключительной трети матча Анатолий Никонцев реализовал лишнего, а спустя 10 минут Илья Михеев реализовал буллит. Удержать ничью российской команде не удалось. Якоб Лилья от лицевого борта с разворота шайбу доставил на ползоны, перехватить у россиян не вышло, а Исак Лундестрём с кистей бросил под самую планку. Окончательный счёт установил Фредрик Хандемарк, поразив пустые ворота.

Еврохоккейтур
09 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Швеция
4 : 2
0:0, 2:0, 2:2
Россия
1:0 – Линдквист (Нильссон, Лундестрём) – 22:42 (5x5), 2:0 – Ларссон (Сюльвегорд, Хольм) – 31:38 (5x5), 2:1 – Никонцев (Шипачёв, Василевский) – 40:25 (5x4), 2:2 – Михеев – 50:02 (бул), 3:2 – Лундестрём (Лилья) – 52:37 (5x5), 4:2 – Хендемарк (Ларссон) – 59:48 (en)

Сборная Россия потерпела первое поражение на третьем этапе Евротура. В первый день турнира российская команда победила Финляндию (3:2 Б).

Россия проиграла Швеции на Евротуре. Как это было
Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент