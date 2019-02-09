Сборная России проиграла Швеции на третьем этапе Евротура

Сборная России проиграла Швеции в матче второго тура Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Первый период матча выдался безголевым. Первая шайба влетела в ворота Игоря Бобкова на 23-й минуте матча. Том Нильссон бросил от синей линии, Бобкову закрыли обзор, шайба после небольшого рикошета от Микаэля Линдквиста залетела в сетку ворот. Спустя девять минут Эмиль Ларссон удвоил перевес шведской сборной. Подопечным Ильи Воробьёва удалось отыграться в третьем периоде. Через 24 секунды после начала заключительной трети матча Анатолий Никонцев реализовал лишнего, а спустя 10 минут Илья Михеев реализовал буллит. Удержать ничью российской команде не удалось. Якоб Лилья от лицевого борта с разворота шайбу доставил на ползоны, перехватить у россиян не вышло, а Исак Лундестрём с кистей бросил под самую планку. Окончательный счёт установил Фредрик Хандемарк, поразив пустые ворота.

Сборная Россия потерпела первое поражение на третьем этапе Евротура. В первый день турнира российская команда победила Финляндию (3:2 Б).