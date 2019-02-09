«Сент-Луис» — «Нэшвилл»: Тарасенко забросил 19-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду играет с «Нэшвилл Предаторз». Завершён первый период, хозяева впереди со счётом 2:0. На 19-й минуте отличился российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко. Ассистентами выступили Брэйден Шенн и Райан О'Райлли. Счёт в матче открыл защитник «музыкантов» Винс Данн.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

Видео гола можно посмотреть также в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».

На счету Тарасенко 38 (19+19) очков в 52 матчах регулярного чемпионата. Он продлил результативную серию до семи матчей.

В прошлом сезоне в 80 матчах Тарасенко набрал 66 очков (33+33) при показателе полезности «+15».