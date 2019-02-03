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Тарасенко: представляю, какой праздник в Новосибирске после победы над СКА

Тарасенко: представляю, какой праздник в Новосибирске после победы над СКА
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко ответил на вопрос, следит ли матчами родной «Сибири» в Континентальной хоккейной лиге.

«Ещё как слежу! Я же вырос в Новосибирске. Можно сказать, это мой родной город. Там, в Новосибирске, мой папа тренирует команду. Очень рад, что нам в последнее время удаётся побеждать. Тоже переживаю, чтобы ребята попали в плей-офф. А ещё слежу за СКА, потому что и там играл.

Я в курсе, что в субботу «Сибирь» победила СКА. И я знаю, какие преданные хоккейные фанаты в Новосибирске. Они всегда поддерживали свой клуб. Думаю, у них сейчас праздник, ведь обыграна лучшая команда лиги — можно так сказать. Очень рад за всех, а особенно — за папу», — сказал Тарасенко в интервью „Матч ТВ“.

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