Тарасенко: представляю, какой праздник в Новосибирске после победы над СКА

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко ответил на вопрос, следит ли матчами родной «Сибири» в Континентальной хоккейной лиге.

«Ещё как слежу! Я же вырос в Новосибирске. Можно сказать, это мой родной город. Там, в Новосибирске, мой папа тренирует команду. Очень рад, что нам в последнее время удаётся побеждать. Тоже переживаю, чтобы ребята попали в плей-офф. А ещё слежу за СКА, потому что и там играл.



Я в курсе, что в субботу «Сибирь» победила СКА. И я знаю, какие преданные хоккейные фанаты в Новосибирске. Они всегда поддерживали свой клуб. Думаю, у них сейчас праздник, ведь обыграна лучшая команда лиги — можно так сказать. Очень рад за всех, а особенно — за папу», — сказал Тарасенко в интервью „Матч ТВ“.