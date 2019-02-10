Точный бросок Зайцева от синей линии — в обзоре матча «Монреаль» — «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене « Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил Джон Таварес. Двумя результативными передачами отметился защитник Морган Райлли. Голкипер гостей Фредерик Андерсен отразил 35 бросков из 38.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 2 секунды, заблокировал пять бросков и забросил шайбу.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».

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