Кэллахан — о «Тампе»: я не генеральный менеджер, но я бы вообще ничего не трогал

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан поделился мнением о работе руководства клуба в дедлайн.

«Наш сезон говорит сам за себя. 40 побед в 55 матчах — замечательный результат. У нас есть команда, которая может сделать что-нибудь особенное, она способна на многое. Коллектив классный, сплочённый. Я не генеральный менеджер, но я бы вообще ничего не трогал», — признался Кэллахан.

«Тампа» стала четвёртой командой в истории НХЛ, одержавшей 40 побед в 55 матчах. В сезоне-2015/16 «Вашингтону Кэпиталз» хватило 53 матчей, чтобы одержать 40 побед. «Детройт Ред Уингз» дважды укладывался в 54 матча (сезоны-1995/96 и 2007/08). «Монреаль Канадиенс» (сезон-1975/76) и «Бостон Брюинз» (сезоны-1970/71 и 1973/74) требовалось по 55 игр.