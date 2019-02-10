Летунов: решил идти в НХЛ через студенческий хоккей, таким путём россияне не шли

Нападающий Максим Летунов рассказал, почему решил пробиваться в Национальную хоккейную лигу через студенческую команду.



«Я москвич, начинал играть в хоккейных школах «Русь» и ЦСКА. Всё складывалось хорошо, но мы с родителями видели больше возможностей попасть в НХЛ через Америку. Уехали, когда мне было 15. Минимум год размышляли, смотрели варианты. Но решили: чем раньше, тем лучше.



Изначально было два варианта — канадская CHL либо американская USHL. Обсудили с родителями, знакомыми и решили пойти в американскую. В ней хоккеистам не платят стипендий, у тебя остаётся статус любителя, и ты можешь попасть в университет, играть за него и получить бесплатное образование. Плюс мне казалось, что пройти четыре года физического развития в университете намного лучше, чтобы быть готовым к профессиональному хоккею. Да, таким путём из русских ещё никто не шёл, это определённый риск. Но мы решили, что для меня такой путь будет лучшим», — цитирует Летунова официальный сайт лиги.