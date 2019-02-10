Кадейкин: о ЧМ сейчас не думаю, мне надо продолжать работать и помогать клубу

Нападающий сборной России Александр Кадейкин поделился впечатлениями от игры за сборную России на Евротуре.



«Конечно, приятно забить первый гол за сборную. Тем более что была минимальная разница в счёте, а этот гол помог нам в концовке. Рушан Рафиков бросил от синей линии, я подправил – ничего особенного, обычный гол для такой ситуации. Не считаю, что этот гол что-то гарантировал мне в плане дальнейших перспектив в национальной команде. Хотя бы с точки зрения того, что не только голы отражают роль игрока в команде. В сборной России все игроки высоко уровня, конкуренция только подстёгивает.



Сыграл на всех этапах Евротура в сезоне? То же самое. Это большой опыт для меня, очень важный момент для меня, но нельзя останавливаться на трёх этапах, всегда нужно искать возможности, чтобы двигаться дальше. Конечно, перед сезоном не думал, что сыграю на всех трёх этапах. Но я работал, получил первый шанс, старался зацепиться дальше и играть на команду. О чемпионате мира я сейчас не думаю, у нас есть штаб сборной, который будет принимать решения. Моя задача – продолжать работать и помогать своей команде. Впереди самая интересная часть сезона – конец «регулярки», начало плей-офф. Все мысли уже о клубе», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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