Россия – Чехия: все центрфорварды россиян выиграли более 50% вбрасываний

Сборная России одолела команду Чехии в своём заключительном матче этапа Евротура «Шведские хоккейные игры», встреча завершилась со счётом 3:1. Все центральные нападающие сборной России успешно сыграли на вбрасываниях, выиграв более 50%:



Зернов – 57,1% (4 из 7)

Шипачёв – 58,3% (7 из 12)

Светлаков – 66,7% (12 из 18)

Кадейкин – 90,1% (10 из 11).



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 29-й минуте: точным броском отметился нападающий чешской сборной Томаш Зогорна. До конца второго периода подопечные Ильи Воробьёва сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Андрея Кузьменко, оформившего дубль. В третьем периоде голкипер россиян Илья Коновалов сумел отразить буллит. На 54-й минуте Россия упрочила преимущество благодаря дебютному голу Александра Кадейкина за сборную, шайба стала в матче последней.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.