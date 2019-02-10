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Россия – Чехия: все центрфорварды россиян выиграли более 50% вбрасываний

Россия – Чехия: все центрфорварды россиян выиграли более 50% вбрасываний
Хоккей / Евротур

Сборная России одолела команду Чехии в своём заключительном матче этапа Евротура «Шведские хоккейные игры», встреча завершилась со счётом 3:1. Все центральные нападающие сборной России успешно сыграли на вбрасываниях, выиграв более 50%:

Зернов – 57,1% (4 из 7)
Шипачёв – 58,3% (7 из 12)
Светлаков – 66,7% (12 из 18)
Кадейкин – 90,1% (10 из 11).

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 29-й минуте: точным броском отметился нападающий чешской сборной Томаш Зогорна. До конца второго периода подопечные Ильи Воробьёва сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Андрея Кузьменко, оформившего дубль. В третьем периоде голкипер россиян Илья Коновалов сумел отразить буллит. На 54-й минуте Россия упрочила преимущество благодаря дебютному голу Александра Кадейкина за сборную, шайба стала в матче последней.

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