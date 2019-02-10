Женская сборная России победила Финляндию в финале Турнира шести наций

Женская сборная России победила команду Финляндии в финале Турнира шести наций, встреча завершилась со счётом 3:2.



Состав российской сборной на турнире выглядел так:



вратари: Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Валерия Тараканова (СКИФ, Нижегородская область);



защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель», Уфа), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова («Динамо», Санкт-Петербург), Дарья Зубок, Нина Пирогова («Торнадо», Дмитров), Алина Орлова (СК Горный), Надежда Вольф (СКСО, Екатеринбург), Елена Проворова (СКИФ, Нижегородская область);



нападающие: Дарья Белоглазова, Елена Дергачёва, Алёна Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо», Дмитров), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Анна Тимофеева (все — «Бирюса», Красноярск), Евгения Дюпина, Диана Канаева («Динамо», Санкт-Петербург), Елизавета Роднова, Ольга Сосина, (обе — «Агидель», Уфа), Фануза Кадирова (СК Горный).