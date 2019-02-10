«Анахайм» уволил Карлайла, Мюррей стал и.о. главного тренера

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» отправило в отставку главного тренера Рэнди Карлайла, информирует официальный сайт команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца регулярного чемпионата стал генеральный менеджер клуба Боб Мюррей.



«Анахайм» проиграл семь матчей подряд и 18 из последних 20. «Утки» расположились на последнем месте в Западной конференции, заработав 51 очко после 56 встреч. Разница заброшенных и пропущенных шайб — 127:182.



«Благодарим Карлайла за всё, что он сделал для „Анахайма“. Он приводил команду к победе в Кубке Стэнли и к трём выходам в финал конференции. Он достиг многого, но сейчас нам нужно принимать трудные решения, наша игра не является приемлемой», — сообщил Мюррей.