Глава ФХРБ: в 2002-м Беларусь обыграла Швецию, можем побеждать любого

Глава ФХРБ Геннадий Савилов поделился мнением о шансах сборной Беларуси выйти в элитный дивизион чемпионата мира.



«Конечно, я не тешу себя ожиданиями, что мы завоюем чемпионство в Минске, войдём в тройку… Хотя это было бы феерией. Но то, что мы можем занять седьмое место, как заняли в Минске в 2014-м, при наличии соответствующих хоккеистов, было бы хорошим результатом.



Велики ли шансы вернуться в элиту, ведь мы сейчас в первом дивизионе? Если бы мы провели тысячу матчей, мы бы могли прикидывать вероятность того или иного события. После пяти матчей, проведённых с соперниками, близкими по классу, вероятность у всех примерно равна. Либо да, либо нет.



Какова была вероятность выиграть у шведов в 2002 году? Мы выиграли, и вероятность стопроцентная. А вот если бы мы сыграли с ними 1000 игр, какова вероятность, что мы выиграем из них 100? Мы можем выиграть у любого соперника. Так же как и проиграть», — цитирует Савилова Tut.