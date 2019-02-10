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Глава ФХРБ: в 2002-м Беларусь обыграла Швецию, можем побеждать любого

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Глава ФХРБ: в 2002-м Беларусь обыграла Швецию, можем побеждать любого
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Глава ФХРБ Геннадий Савилов поделился мнением о шансах сборной Беларуси выйти в элитный дивизион чемпионата мира.

«Конечно, я не тешу себя ожиданиями, что мы завоюем чемпионство в Минске, войдём в тройку… Хотя это было бы феерией. Но то, что мы можем занять седьмое место, как заняли в Минске в 2014-м, при наличии соответствующих хоккеистов, было бы хорошим результатом.

Велики ли шансы вернуться в элиту, ведь мы сейчас в первом дивизионе? Если бы мы провели тысячу матчей, мы бы могли прикидывать вероятность того или иного события. После пяти матчей, проведённых с соперниками, близкими по классу, вероятность у всех примерно равна. Либо да, либо нет.

Какова была вероятность выиграть у шведов в 2002 году? Мы выиграли, и вероятность стопроцентная. А вот если бы мы сыграли с ними 1000 игр, какова вероятность, что мы выиграем из них 100? Мы можем выиграть у любого соперника. Так же как и проиграть», — цитирует Савилова Tut.

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