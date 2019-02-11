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«Колорадо» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Бостону» в овертайме

«Колорадо» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Бостону» в овертайме
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Эвеланш» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Брэд Маршан, который в этой встрече набрал 2 (1+1) очка. 35 сейвов совершил вратарь «Бостона» Ярослав Галак. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 33 броска из 35.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 17 минут 43 секунды и совершил 5 силовых приёмов.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома уступил «Виннипег Джетс» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 1
0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Маккиннон (Ландеског, Комфер) – 19:27 (5x4), 1:1 – Мур (Макэвой, Маршан) – 23:40 (5x5), 2:1 – Маршан (Бержерон, Крюг) – 64:03 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Копп (Литтл) – 23:01 (4x5), 1:1 – Айкел (Далин, Скиннер) – 32:01 (5x5), 1:2 – Уилер (Моррисси, Шайфли) – 56:05 (5x5), 1:3 – Шайфли (Уилер, Труба) – 59:53 (en)
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