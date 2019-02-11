«Колорадо» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Бостону» в овертайме

«Бостон Брюинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Эвеланш» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Брэд Маршан, который в этой встрече набрал 2 (1+1) очка. 35 сейвов совершил вратарь «Бостона» Ярослав Галак. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 33 броска из 35.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 17 минут 43 секунды и совершил 5 силовых приёмов.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома уступил «Виннипег Джетс» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).