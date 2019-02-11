Кучеров прервал 10-матчевую безголевую серию, забросив 23-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После первого периода «молнии» впереди — 1:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт на пятой минуте встречи открыл российский нападающий гостей Никита Кучеров, ассистентами выступили Виктор Хедман и Антон Строльман. Эта шайба стала для форварда 23-й в сезоне.

Видео гола Кучерова доступно в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Никита вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки. Сейчас на его счету 82 очка – 23 гола и 59 результативных передач. Ближайший преследователь – Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс» с 81 баллом (33+48).

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