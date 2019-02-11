Кэллахан забил красивый гол, убежав один на один

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей.

На 38-й минуте отличился форвард «молний» Райан Кэллахан. В конце меньшинства он убежал один на один с вратарём и обыграл Джеймса Раймера. В это время Тайлер Джонсон только вышел со скамейки штрафников.

Видео гола Кэллахана можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Главным героем встречи стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, в активе которого 3 (2+1) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Стивен Стэмкос (1+1), Брейден Пойнт (1+1), Джей Ти Миллер (0+2) и Антон Строльман (0+2).