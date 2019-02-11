55 сейвов Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1.

Счёт уже на 28-й секунде открыл шведский форвард хозяев Мика Зибанеджад. На 11-й минуте Каспери Капанен восстановил равновесие. Но ещё до свистка на первый перерыв «рейнджеры» снова вышли вперёд усилиями Джейми Веси. В третьем периоде отличились Адам Маккуэйд и Кевин Хейз.

Первой звездой встречи стал российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев, отразивший 55 бросков из 56. В этот день ему исполнилось 23 года. На счету Павла Бучневича 3 броска в створ за 13.55 на льду. У Владислава Наместникова бросок, 3 силовых приёма и блок-шот (1.58 – в меньшинстве).

У Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и 2 броска за 15.23.