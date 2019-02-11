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55 сейвов Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

55 сейвов Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1.

Счёт уже на 28-й секунде открыл шведский форвард хозяев Мика Зибанеджад. На 11-й минуте Каспери Капанен восстановил равновесие. Но ещё до свистка на первый перерыв «рейнджеры» снова вышли вперёд усилиями Джейми Веси. В третьем периоде отличились Адам Маккуэйд и Кевин Хейз.

Первой звездой встречи стал российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев, отразивший 55 бросков из 56. В этот день ему исполнилось 23 года. На счету Павла Бучневича 3 броска в створ за 13.55 на льду. У Владислава Наместникова бросок, 3 силовых приёма и блок-шот (1.58 – в меньшинстве).

У Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и 2 броска за 15.23.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 1
2:1, 0:0, 2:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Зибанеджад (Цуккарелло, Крайдер) – 00:28 (5x5), 1:1 – Капанен – 10:35 (5x5), 2:1 – Веси (Крайдер, Строум) – 14:05 (5x5), 3:1 – Маккуэйд (Цуккарелло) – 51:59 (5x5), 4:1 – Хейз – 59:40 (en)
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