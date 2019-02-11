Георгиеву не хватило 4 сейвов, чтобы стать рекордсменом в истории «Рейнджерс»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1.

Первой звездой встречи стал российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев, отразивший 55 бросков из 56. Это второй результат в истории франшизы. Рекорд «Рейнджерс» принадлежит Майку Рихтеру, который в 1991 году совершил 59 сейвов. Отметим, что в день игры Георгиеву исполнилось 23 года.

Счёт уже на 28-й секунде открыл шведский форвард хозяев Мика Зибанеджад. На 11-й минуте Каспери Капанен восстановил равновесие. Но ещё до первого перерыва «рейнджеры» снова вышли вперёд усилиями Джейми Веси. В третьем периоде отличились Адам Маккуэйд и Кевин Хейз.