Голы Кейна и Тэйвза — в видеобзоре матча «Чикаго» — «Детройт»

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Ястребы» дважды поразили ворота соперника в первом периоде — результативными бросками отметились Доминик Кагун и Дилан Строум. Во втором игровом отрезке гости сумели отыграть одну шайбу усилиями Кристофера Эна. В заключительной двадцатиминутке в составе клуба из Города ветров заброшенными шайбами отметились Кагун, Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз, на что «красные крылья» ответили только голом Густава Нюквиста.



«Детройт» потерпел третье поражение подряд, хоккеисты «Чикаго» продлили победную серию до семи игр.

Видеообзор матча «Чикаго» — «Детройт» доступен на «Чемпионате».