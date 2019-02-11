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Голы Кейна и Тэйвза — в видеобзоре матча «Чикаго» — «Детройт»

Голы Кейна и Тэйвза — в видеобзоре матча «Чикаго» — «Детройт»
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Ястребы» дважды поразили ворота соперника в первом периоде — результативными бросками отметились Доминик Кагун и Дилан Строум. Во втором игровом отрезке гости сумели отыграть одну шайбу усилиями Кристофера Эна. В заключительной двадцатиминутке в составе клуба из Города ветров заброшенными шайбами отметились Кагун, Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз, на что «красные крылья» ответили только голом Густава Нюквиста.

«Детройт» потерпел третье поражение подряд, хоккеисты «Чикаго» продлили победную серию до семи игр.

Видеообзор матча «Чикаго» — «Детройт» доступен на «Чемпионате».

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