Зюзин: КХЛ нужно подумать о том, не стоит ли вернуться в Лигу чемпионов

Экс-тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ 1996 года Андрей Зюзин поделился мнением о выступлении сборной России на третьем этапе Евротура. Подопечные Ильи Воробьёва обыграли финнов (3:2 Б) и чехов (3:1), но проиграли шведам (2:4).



Календарь Еврохоккейтура-2018/19



«Вообще, на Шведских играх с точки зрения тактических расстановок мы увидели разные команды. И на самом деле, нам в КХЛ ещё нужно подумать о том, не стоит ли вернуться в Лигу чемпионов, где ведущие шведские и финские клубы могут удивить в плане стиля и составить конкуренцию. Кстати, в Европе хоккей на хорошем уровне: сборная Великобритании, например, накануне разобралась с рижским «Динамо», да и некоторые швейцарские и немецкие клубы тоже отнюдь не статисты.



И вот такие перекрёстные встречи как минимум не помешают, они позволят нашим хоккеистам из КХЛ более комфортно чувствовать себя на чемпионате мира, уровень которого ещё на порядок выше, чем уровень Евротура. Хотя, с другой стороны, при 62 матчах в регулярном чемпионате КХЛ найти место для встреч Лиги чемпионов очень сложно, так что здесь есть о чём подискутировать», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

«Армейскую» тройку прорвало. Оценки сборной России Кузьменко снова сделал дубль, а Александр Кадейкин забил первый гол за сборную.