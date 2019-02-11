Стэмкос — о Кучерове: думаю, теперь он снова будет зажигать

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о форварде Никите Кучерове, набравшем 3 (2+1) очка в игре с «Флоридой Пантерз» (5:2). Россиянин прервал безголевую серию, которая насчитывала 10 матчей.



«Во время сезона проходишь через взлёты и падения. Кучеров будет собой, он найдёт путь к воротам. Затем и нужны другие игроки в составе. Но такое случается и с лучшими хоккеистами. Мы по этому поводу особо не волновались. Думаю, что теперь он снова будет зажигать», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.



Никита вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки. Сейчас на его счету 84 очка – 24 гола и 60 результативных передач. Ближайший преследователь – Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс», набравший 81 балл (33+48).

Тарасенко — первая звезда дня в НХЛ, Георгиев — вторая, Кучеров — третья