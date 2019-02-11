«Чикаго» подписал новый контракт с голкипером Делиа на $ 3 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» подписал новый контракт с голкипером Коллином Делиа, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Марк Лазерус. 24-летний голкипер поставил подпись под соглашением сроком на три года, средняя зарплата за сезон — $ 1 млн.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Делиа принял участие в 12 матчах, в которых одержал шесть побед. В среднем голкипер отражает 92,3% при коэффициенте надёжности 2,98. В прошлом сезоне Делиа сыграл в двух матчах НХЛ, всё остальное время он проводил в фарм-клубе.



Летом Делиа мог стать ограниченно свободным агентом, по окончании контракта он станет свободным агентом.



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