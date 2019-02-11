Яшин: не буду говорить про себя, что я был хорошим хоккеистом

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин поделился впечатлениями от проведённой открытой тренировки с детьми.



«Эмоции зашкаливают, всё прошло очень здорово, надеюсь, что ребятам понравился мастер-класс, который проходил в рамках программы подготовки ФХР. В основном сегодня была техническая тренировка, отрабатывали мастерство катания. Надеюсь, что ребята вырастут настоящими хоккеистами. Очень классная программа подготовки ФХР „Красная машина“, я очень часто участвую в таких мастер-классах, очень благодарен федерации за то, что такие мероприятия проходят для ребят. Не буду говорить про себя, что я был хорошим хоккеистом, но считаю, что это хорошая передача опыта молодому поколению: то, что мы знаем и можем передать, чтобы они были ещё круче, чем мы», — цитирует Яшина официальный сайт ФХР.