«Автомобилист» — «Торпедо»: Волченков отметился шайбой впервые с 2017 года

Во втором периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» с нижегородским «Торпедо» заброшенной шайбой сумел отметиться защитник команды гостей Антон Волченков. 36-летний хоккеист сумел записать на свой счёт гол впервые с декабря 2017 года.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Мишарин — Бодров, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;

Гуркин — Вишневский, Доус — Литовченко — Секстон;

Егоршев — Лямин, Гареев — Грачёв — Голышев;

Галюк, Белоусов — Обидин — Чесалин, Рассейкин.



«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;

Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Веряев;

Родионычев, Саболич — Макаренко — Шенфельд, Смолин.