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«Автомобилист» — «Торпедо»: Волченков отметился шайбой впервые с 2017 года

«Автомобилист» — «Торпедо»: Волченков отметился шайбой впервые с 2017 года
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» с нижегородским «Торпедо» заброшенной шайбой сумел отметиться защитник команды гостей Антон Волченков. 36-летний хоккеист сумел записать на свой счёт гол впервые с декабря 2017 года.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Автомобилист»:

Коварж (Макаров);
Мишарин — Бодров, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;
Гуркин — Вишневский, Доус — Литовченко — Секстон;
Егоршев — Лямин, Гареев — Грачёв — Голышев;
Галюк, Белоусов — Обидин — Чесалин, Рассейкин.

«Торпедо»:

Браст (Тихомиров);
Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;
Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Веряев;
Родионычев, Саболич — Макаренко — Шенфельд, Смолин.

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