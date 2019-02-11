«Автомобилист» — «Торпедо»: Волченков отметился шайбой впервые с 2017 года

Во втором периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» с нижегородским «Торпедо» заброшенной шайбой сумел отметиться защитник команды гостей Антон Волченков. 36-летний хоккеист сумел записать на свой счёт гол впервые с декабря 2017 года.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
Мишарин — Бодров, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;
Гуркин — Вишневский, Доус — Литовченко — Секстон;
Егоршев — Лямин, Гареев — Грачёв — Голышев;
Галюк, Белоусов — Обидин — Чесалин, Рассейкин.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;
Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Веряев;
Родионычев, Саболич — Макаренко — Шенфельд, Смолин.