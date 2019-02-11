Розыгрыш билетов на матч «Спартак» — СКА

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются билеты на хоккейный матч «Спартак» (Москва) — СКА.



Участникам нужно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Победители будут определены 12 февраля в 18:28 по московскому времени. Победителей будет трое, каждый из них получит по паре билетов на отличный хоккей в Москве.



Телеграм-канал «Чемпионата»



Встреча московского «Спартака» и СКА состоится 13 февраля, начало игры — в 19:30 мск. Оба клуба уже обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, но их окончательное место пока остаётся неизвестным. «Армейский» клуб претендует на Кубок Континента.



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