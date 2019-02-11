«Вашингтон» вернулся к чемпионскому сочетанию первого звена

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден сделал несколько изменений в составе звеньев на тренировке. В частности, «столичные» вернулись к чемпионскому сочетанию первого звена прошлого сезона. Напомним, действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл семь из 10 последних матчей в чемпионате и опустился в турнирной таблице.



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Сочетания звеньев «Вашингтона» на тренировке:



Копли (Холтби);

Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;

Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;

Орпик — Джус, Бураковски — Эллер — Коннолли;

Стивенсон — Дауд — Смит-Пелли.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19