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«Вашингтон» вернулся к чемпионскому сочетанию первого звена

«Вашингтон» вернулся к чемпионскому сочетанию первого звена
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден сделал несколько изменений в составе звеньев на тренировке. В частности, «столичные» вернулись к чемпионскому сочетанию первого звена прошлого сезона. Напомним, действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл семь из 10 последних матчей в чемпионате и опустился в турнирной таблице.

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Сочетания звеньев «Вашингтона» на тренировке:

Копли (Холтби);
Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;
Орпик — Джус, Бураковски — Эллер — Коннолли;
Стивенсон — Дауд — Смит-Пелли.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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