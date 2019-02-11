«Спартак» — «Динамо» М: в составе гостей дебютный гол в КХЛ забил Михайлов

Во втором периоде матча московских «Спартака» и «Динамо» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий бело-голубого клуба Владислав Михайлов. Для 18-летнего форварда гол стал первым в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Спартак»



Гудачек (Беспалов);

Дыбленко – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;

Калинин – Григорьев, Талалуев – Злобин – Никонцев;

Осипов, Трунёв – Черных – Цыплаков, Легалин.



«Динамо» (Москва)



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;

Пепеляев — Койвисто, Раисов — Закриссон — Ефремов.