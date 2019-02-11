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«Спартак» — «Динамо» М: в составе гостей дебютный гол в КХЛ забил Михайлов

«Спартак» — «Динамо» М: в составе гостей дебютный гол в КХЛ забил Михайлов
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча московских «Спартака» и «Динамо» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий бело-голубого клуба Владислав Михайлов. Для 18-летнего форварда гол стал первым в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Спартак»

Гудачек (Беспалов);
Дыбленко – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Калинин – Григорьев, Талалуев – Злобин – Никонцев;
Осипов, Трунёв – Черных – Цыплаков, Легалин.

«Динамо» (Москва)

Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;
Пепеляев — Койвисто, Раисов — Закриссон — Ефремов.

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