Шипачёв и Кагарлицкий стали авторами уникального достижения в истории «Динамо»

Московское «Динамо» проводит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (3:0, идёт второй период).



Нападающий бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 60-м очком в нынешнем сезоне. Ранее до этой отметки добрался его партнёр по звену Вадим Шипачёв. Кагарлицкий и Шипачёв стали первой связкой в истории «Динамо», где каждый из игроков набрал по 60 очков за регулярный чемпионат КХЛ.



Ранее за историю КХЛ среди игроков «Динамо» этот рубеж покорял только Маттиас Вейнхандль (60 очков, сезон-2009/10). В том же сезоне чешский нападающий Иржи Гудлер набрал 55 очков. Кроме них, ни один игрок бело-голубых за сезон КХЛ не набирал больше 40 очков.