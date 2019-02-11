Литовченко: не факт, что «Автомобилист» останется на первом месте Востока

Нападающий «Автомобилиста» Вячеслав Литовченко поделился эмоциями после победы над «Торпедо» (6:5).



«Сегодня было много моментов, хорошо сыграли в атаке, и реализация была хорошая, поэтому много голов забили. Но плохо, конечно, что и пропустили очень много, пропускать надо меньше.



Голевое безумие во втором периоде? Не знаю, тяжело сказать. Есть такой принцип, что начало и конец периода нужно играть внимательно. А тут вышли, три смены подряд — и голы полетели. Не знаю, несобранными вышли, нужно выходить более сконцентрированными на начало периода.



Отдохнули во время паузы на Евротур? Безусловно, немного отдохнули и физически, и эмоционально, перевели дух. Потом хорошо поработали. Сейчас финальный отрезок регулярного чемпионата, и уже через эти игры вкатимся в плей-офф.



Следим ли, кто займет восьмую строчку на Востоке? Не имеет значения, там будет борьба. Но, в принципе, нам не важно, кто будет на восьмом месте. Еще не факт, что и мы на первом месте останемся. Пока загадывать не стоит. Кто будет тот будет. Нам сейчас важно свою игру правильно настроить», — орассказал Литовченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.