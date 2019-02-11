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«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби

«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашней арене потерпел поражение в дерби с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:5. В регулярном чемпионате команды по два раза выигрывали друг у друга.

Счёт в матче был открыт в концовке первого периода: заброшенную шайбу в актив записал защитник «Динамо» Илья Никулин. Второй период начался с двух голов гостей, авторами которых стали Владислав Михайлов и Дмитрий Кагарлицкий. На 34-й минуте «Спартак» размочил счёт усилиями Ильи Зубова. Вскоре Вадим Шипачёв вновь сделал разницу в три шайбы. На 48-й минуте голом отметился форвард «Динамо» Патрик Закриссон, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1 : 5
0:1, 1:3, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Никулин (Кагарлицкий, Шипачёв) – 19:42 (5x5), 0:2 – Михайлов (Моисеев) – 22:45 (5x5), 0:3 – Кагарлицкий (Шипачёв) – 27:38 (5x4), 1:3 – Зубов (Даугавиньш) – 33:28 (5x4), 1:4 – Шипачёв (Волков, Индрашис) – 38:02 (5x4), 1:5 – Закриссон (Раисов, Шипачёв) – 47:22 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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