«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби

Московский «Спартак» на домашней арене потерпел поражение в дерби с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:5. В регулярном чемпионате команды по два раза выигрывали друг у друга.



Счёт в матче был открыт в концовке первого периода: заброшенную шайбу в актив записал защитник «Динамо» Илья Никулин. Второй период начался с двух голов гостей, авторами которых стали Владислав Михайлов и Дмитрий Кагарлицкий. На 34-й минуте «Спартак» размочил счёт усилиями Ильи Зубова. Вскоре Вадим Шипачёв вновь сделал разницу в три шайбы. На 48-й минуте голом отметился форвард «Динамо» Патрик Закриссон, установив окончательный счёт.

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Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19