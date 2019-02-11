Коскиранта: СКА должен уметь противостоять командам с любым типом игры

Нападающий СКА Ярно Коскиранта подвёл итоги выигранного матча с «Северсталью» (4:1).



«Хорошая игра, мы серьёзно тренировались во время перерыва, у нас были двухразовые занятия. В некоторых моментах чувствовалась небольшая загрузка, но хорошо, что выиграли.



Мы должны уметь противостоять командам с любым типом игры – атакующим или защитным, но «Северсталь» сегодня охотно бежала вперёд, особенно в первом периоде. Мы допускали приличное количество ошибок в центральной зоне, позволили сопернику создать несколько хороших голевых моментов, но после этого взяли игру под контроль.



Мой гол? Была быстрая атака, Гусев и Барабанов мне очень помогли, нарисовали комбинацию под бросок. Я давно не забивал, было приятно забросить после перерыва.



Стараемся одинаково хорошо готовиться ко всем играм, и «Спартак» не будет исключением. Если для наших болельщиков этот соперник принципиальный и победа над ними важна, то и для нас точно так же. Выходим побеждать в каждой игре», — передаёт слова Коскиранты корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.