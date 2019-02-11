Гусев сделал 60-ю голевую передачу в сезоне, повторив рекорд Радулова

Нападающий СКА Никита Гусев сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (5:1).



В нынешнем сезоне число результативных передач «армейского» нападающего достигло 60 – это повторение рекорда лиги. В сезоне-2010/11 Александр Радулов, выступавший тогда за «Салават Юлаев», также отдал 60 голевых передач. 26-летний Гусев набрал 74 (14+60) очка в 57 матчах регулярного чемпионата и лидирует в гонке бомбардиров.



Счёт был открыт на 3-й минуте — отличился защитник команды гостей Дмитрий Мегалинский. До конца периода петербургский клуб сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Андрея Зубарева, Павла Дацюка и Ярно Коскиранты. На 31-й минуте преимущество СКА упрочил Александр Барабанов, установивший окончательный счёт.

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