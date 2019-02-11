СКА выиграл у «Северстали» после двух поражений

Петербургский СКА на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Ильи Воробьёва сумели одержать победу после поражений от «Сибири» (0:1 ОТ) и «Авангарда» (0:2).



Счёт был открыт на 3-й минуте — отличился защитник команды гостей Дмитрий Мегалинский. До конца периода петербургский клуб сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Андрея Зубарева, Павла Дацюка и Ярно Коскиранты. На 31-й минуте преимущество СКА упрочил Александр Барабанов, установивший окончательный счёт.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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