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СКА выиграл у «Северстали» после двух поражений

СКА выиграл у «Северстали» после двух поражений
Хоккей / КХЛ

Петербургский СКА на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Ильи Воробьёва сумели одержать победу после поражений от «Сибири» (0:1 ОТ) и «Авангарда» (0:2).

Счёт был открыт на 3-й минуте — отличился защитник команды гостей Дмитрий Мегалинский. До конца периода петербургский клуб сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Андрея Зубарева, Павла Дацюка и Ярно Коскиранты. На 31-й минуте преимущество СКА упрочил Александр Барабанов, установивший окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 1
3:1, 1:0, 0:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Мегалинский (Бабенко) – 02:14 (5x5), 1:1 – Зубарев (Гусев, Барабанов) – 03:11 (5x5), 2:1 – Дацюк (Плотников, Кузьменко) – 08:34 (5x5), 3:1 – Коскиранта (Гусев, Барабанов) – 13:21 (5x5), 4:1 – Барабанов (Гусев, Гавриков) – 30:24 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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