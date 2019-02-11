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Сидоренко: самый слабый матч минского «Динамо» в году, бездарное большинство

Сидоренко: самый слабый матч минского «Динамо» в году, бездарное большинство
Хоккей / КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился впечатлениями от проигрыша (0:3) в матче с «Локомотивом». Специалист назвал игру подопечных худшей в календарном году.

«Много говорить сейчас не стоит… Наверное, это был самый слабый матч «Динамо» в этом году. Причины? Не буду говорить по горячим следам. Бездарно сыграли в большинстве, хотя у соперника были удаления в начале матча.

Появление Дроздова в составе? У Когалева были проблемы, хотели посмотреть иное сочетание. Игра не пошла, поэтому перетасовали звенья.

Судьи могли засчитать нашу шайбу? Наверное, матч мог бы сложиться по-другому», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Беларуси.

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