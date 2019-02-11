С. Зубов: Лугин взбодрил игроков «Сочи», спасибо ему за возвращение

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги выигранной встречи с «Витязем» (3:2 ОТ).



«Полностью соглашусь, что по напряжению эта была одна из самых напряжённых игр за последнее время. Правильно сказал коллега, наверное, ситуация такая. Конечно, мы готовились. Было неудачное начало, первый период провели неважно. Потом пара нелепых ошибок, но парни — молодцы, не расклеились. В третьем мы продолжали гнуть свою линию, молодцы, что забили. В принципе, неплохие голы по содержанию. Отдельно отмечу Диму Лугина, мы рады его возвращению. Это взбодрило ребят. Спасибо, что он вернулся. Команду «Сочи» — с важной победой», — приводит слова специалиста официальный сайт черноморской команды.