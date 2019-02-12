Малкин получил матч-штраф за попытку отмахнуться клюшкой

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пинвинз» на выезде одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» — 4:1.

Российский нападающий Евгений Малкин вернулся в состав после отсутствия в четырёх встречах из-за травмы. За пять минут до конца третьего периода россиянина атаковал со спины нападающий «Филадельфии» Майкл Раффль, придержавший игрока «пигвинов» руками. Евгений, освободившись, сделал попытку отмахнуться клюшкой, но не попал по сопернику. За это Малкин получил удаление до конца матча, и не исключено, что дисциплинарный комитет НХЛ дополнительно рассмотрит этот эпизод для вынесения наказания.

Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.

Также в этой встрече на счету Малкина результативная передача, четыре броска в створ и блок-шот за 16.03 на льду.