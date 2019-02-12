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Кросби забил лёгкий гол после неудачной игры Проворова

Кросби забил лёгкий гол после неудачной игры Проворова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пинвинз» на выезде одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» — 4:1.

Счёт в матче на девятой минуте открыл нападающий гостей Сидни Кросби. Он воспользовался ошибкой Ивана Проворова. На счету российского защитника «лётчиков» в этой встрече показатель полезности «-3».

Посмотреть видео гола Кросби можно в YouTube на канале Sportsnet.

В середине второго игрового отрезка Ник Бьюгстад увеличил преимущество «пингвинов». Ещё одну шайбу в третьем периоде забросил Джейк Гюнцель. «Лётчики» через 40 секунд сократили разрыв в счёте усилиями Якуба Ворачека, но точку в матче за 13 секунд до истечения основного времени поставил Крис Летанг, поразивший пустые ворота.

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