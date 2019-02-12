Кузнецов забил красивый гол после великолепной передачи Овечкина из угла

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» — 6:4.

Первой звездой встречи стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, набравший четыре очка – дубль и две результативные передачи. Особо ему удался второй гол. Евгений получил отличную передачу от Александра Овечкина из угла, сблизился с голкипером Джонатаном Куиком и переиграл его.

Посмотреть гол Кузнецова можно в YouTube на канале Sportsnet.

На счету Кузнецова в этой встрече показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 16.11 на льду (4.51 – в большинстве).

В составе победителей также отличились Александр Овечкин, Бретт Коннолли, Кристиан Юус и Якуб Врана. У «королей» дубль на счету Остина Вагнера, по голу в активе Тайлера Тоффоли и Оскара Фантенберга.