Кузнецов: у меня 12 очков в 6 матчах? Не забудьте о хорошей игре на вбрасываниях

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» (6:4).

«Даже если дела идут не очень хорошо, нужно продолжать работать. Но не просто так работать, а с умом, нужно ждать своего шанса. Следующие шесть матчей мы проведём на выезде? Прекрасно. Наконец-то мы куда-то едем, мы слишком много времени провели дома. Я набрал 12 (6+6) очков за шесть матчей? Вы не забудьте про неплохой процент выигранных вбрасываний. Не забывайте, это очень важно. Да, и Corsi тоже», — приводит слова Кузнецова АР.

На счету Кузнецова в игре с «Лос-Анджелесом» дубль и две результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 16.11 на льду (4.51 – в большинстве). Российский форвард выиграл 69% вбрасываний.