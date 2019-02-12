Шипачёв — о Кубке Гагарина: «Динамо» может обыграть любую команду лиги

Ассистент капитана московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от приближающегося плей-офф.

«Давайте для начала разберёмся с оставшимися матчами регулярного чемпионата. В них надо постараться добиться максимального результата, занять как можно более высокое место в таблице. А там уже готовиться к Кубку Гагарина и биться за победу в каждой игре, независимо от того, какой у нас будет соперник. В любом случае мы можем обыгрывать любую команду лиги. Главное — перенести в плей-офф нашу лучшую игру и ещё прибавлять. А качественных матчей в регулярном чемпионате у нас было немало», — цитируют Шипачёва «Известия».

В игре со «Спартаком» (5:1) Вадим переписал несколько бомбардирских рекордов московского «Динамо».