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«Сибирь» проиграла «Барысу» и упустила шанс догнать «Трактор»

«Сибирь» проиграла «Барысу» и упустила шанс догнать «Трактор»
Хоккей / КХЛ

«Барыс» встречался с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Астане и закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке команды отметились тремя результативными бросками. Гости вышли вперёд усилиями Виктора Комарова, на что казахстанский клуб ответил голами Егора Петухова и Дмитрия Шевченко. В третьем периоде преимущество команды Андрея Скабелки укрепил Роман Старченко, реализовавший численный перевес. В концовке встречи на голы Брэндона Боченски и Алихана Асетова новосибирцы ответили шайбой Шейна Принса.

«Барыс» одержал третью победу подряд, «Сибирь» проиграла впервые за три игры. Команда Александра Андриевского осталась на девятом месте в Восточной конференции, отставание от «Трактора» составляет два очка.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
5 : 2
0:0, 2:1, 3:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Комаров – 21:01 (5x5), 1:1 – Петухов (Сагадеев) – 23:04 (5x5), 2:1 – Шевченко (Петерссон) – 25:05 (5x5), 3:1 – Старченко (Петерссон) – 46:58 (5x3), 4:1 – Боченски (Петерссон) – 56:09 (5x3), 4:2 – Принс (Михайлов, Морозов) – 57:23 (5x5), 5:2 – Асетов (Акользин, Кормье) – 59:03 (5x5)
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