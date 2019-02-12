«Сибирь» проиграла «Барысу» и упустила шанс догнать «Трактор»

«Барыс» встречался с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Астане и закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.



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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке команды отметились тремя результативными бросками. Гости вышли вперёд усилиями Виктора Комарова, на что казахстанский клуб ответил голами Егора Петухова и Дмитрия Шевченко. В третьем периоде преимущество команды Андрея Скабелки укрепил Роман Старченко, реализовавший численный перевес. В концовке встречи на голы Брэндона Боченски и Алихана Асетова новосибирцы ответили шайбой Шейна Принса.

«Барыс» одержал третью победу подряд, «Сибирь» проиграла впервые за три игры. Команда Александра Андриевского осталась на девятом месте в Восточной конференции, отставание от «Трактора» составляет два очка.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.