«Бостон» интересуется Панариным, «Коламбус» запросил большую цену

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини проявляет активный интерес к нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину. «Мишки» стремятся увеличить свои шансы на успешное выступление в предстоящем плей-офф, так как основная группа лидеров «Брюинз» уже находится в солидном возрасте.

Как сообщил репортёр The Athletic Флуто Шинзава, «Коламбус» потребовал за Панарина первый раунд драфта, 21-летнего центрфорварда Трента Фредерика (17 очков в 37 матчах за фарм-клуб), и одного из молодых хоккеистов — 22-летнего нападающего Райана Донато или 20-летнего защитника Урхо Вяякянайнена.

По сообщениям Boston Globe, Суини не хочет отдавать первый раунд драфта после приобретения Рика Нэша в прошлом сезоне.