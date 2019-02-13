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«Бостон» прервал победную серию «Чикаго», «Баффало» обыграл «Айлендерс»

«Бостон» прервал победную серию «Чикаго», «Баффало» обыграл «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Брэд Маршан, набравший 4 (1+3) очка. По три балла за результативность в составе победителей набрали Давид Крейчи (2+1), Дэнтон Хайнен (1+2) и Джейк Дебраск (1+2).

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 14 минут 39 секунд, не совершил ни одного броска и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
6 : 3
3:1, 1:1, 2:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Дебринкэт (Кагун, Строум) – 04:22 (5x5), 1:1 – Крейчи (Бержерон, Дебраск) – 14:47 (5x4), 2:1 – Хайнен (Маршан, Хара) – 15:36 (5x5), 3:1 – Маршан (Хайнен, Бержерон) – 18:59 (5x5), 4:1 – Дебраск (Крейчи, Маршан) – 38:06 (5x5), 4:2 – Кит (Мёрфи, Кагун) – 39:37 (5x5), 4:3 – Густафссон (Кит, Кейн) – 44:48 (5x5), 5:3 – Цегларик (Хайнен, Крюг) – 47:18 (5x4), 6:3 – Крейчи (Маршан, Дебраск) – 55:42 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Скиннер (Айкел) – 16:25 (5x5), 1:1 – Сизикас (Мартин, Клаттербак) – 19:37 (5x5), 2:1 – Поменвиль (Айкел) – 26:49 (5x5), 3:1 – Ларссон (Окпосо, Гиргенсонс) – 57:35 (5x5)
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