«Бостон» прервал победную серию «Чикаго», «Баффало» обыграл «Айлендерс»

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Брэд Маршан, набравший 4 (1+3) очка. По три балла за результативность в составе победителей набрали Давид Крейчи (2+1), Дэнтон Хайнен (1+2) и Джейк Дебраск (1+2).

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 14 минут 39 секунд, не совершил ни одного броска и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).