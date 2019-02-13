Тарасенко обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 8:3 (3:1, 3:0, 2:2) в пользу хозяев. Для «Блюз» эта победа стала седьмой кряду.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 10 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отдал две результативные передачи и закончил матч с показателем полезности «+3».

Владимир набрал очки в девятом матче подряд. Это является его новым личным рекордом. Ранее рекордом Тарасенко были две серии по восемь матчей подряд с набранными очками: в декабре 2015 года и в марте–апреле 2016 года. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Тарасенко провёл 54 матча и набрал 42 (22+20) очка.