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Зибанеджад повторил достижение Ягра 13-летней давности

Зибанеджад повторил достижение Ягра 13-летней давности
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).

Лидер «Рейнджерс» Мика Зибанеджад оформил дубль, доведя количество голов в этом сезоне до 25. В последних 11 матчах на счету шведского форварда 13 заброшенных шайб. Зибанеджад повторил клубное достижение Яромира Ягра 13-летней давности по количеству голов на 11-матчевом отрезке. Чех в период с 24 января по 4 марта 2006 года в 11 играх отличился 13 раз, а ещё 7 раз ассистировал партнёрам.

25-летний Зибанеджад проводит лучший сезон в карьере. В 55 матчах нынешнего сезона Мика забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу, заработав показатель полезности "-6" и набрав 30 штрафных минут.

Мика Зибанеджад повторил достижение «Рейнджерс» 53-летней давности
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