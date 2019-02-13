Худобин: игра при таком количестве зрителей сродни предсезонной

«Даллас Старз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Игру посетили 9472 зрителей.

«Когда вы всё время играете на заполненных до отказа аренах, а потом попадаете сюда, то всё это похоже на предсезонную игру. При этом в то же время вы понимаете, что это не так», — прокомментировал посещаемость голкипер «Далласа» Антон Худобин.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Тайлер Сегин, который набрал 3 (2+1) очка. Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер гостей Антон Худобин, отразивший 30 бросков. В активе Александра Радулова две результативные передачи.



Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 39 секунд и нанёс два броска в створ ворот. Защитник Богдан Киселевич совершил три силовых приёма и заблокировал 2 броска. Форвард «Старз» Валерий Ничушкин очков не набрал.